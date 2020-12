Pagelle Lazio-Bruges 2-2: Immobile infinito (8), Marusic spinge come mai (6,5) (Di martedì 8 dicembre 2020) REINA 5,5 Da rivedere la respinta sul tiro di Lang che consente a Vormer di trovare il gol del momentaneo 1-1, poi si tratta di ordinaria amministrazione. LUIZ FELIPE 5,5 Due errori su entrambi i gol ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) REINA 5,5 Da rivedere la respinta sul tiro di Lang che consente a Vormer di trovare il gol del momentaneo 1-1, poi si tratta di ordinaria amministrazione. LUIZ FELIPE 5,5 Due errori su entrambi i gol ...

BombeDiVlad : ??Il mondo #Lazio si è fermato, per un attimo, al minuto 92. Una defibrillazione violenta la traversa di… - Alex_Piace : ??Il mondo #Lazio si è fermato, per un attimo, al minuto 92. Una defibrillazione violenta la traversa di… - leggoit : Pagelle Lazio-Bruges 2-2: Immobile infinito (8), Marusic spinge come mai (6,5) - SPress24 : Le Pagelle di Lazio-Bruges 2-2: benevenuti agli Ottavi... con paura! - 1900_since : Le pagelle di Lazio Club Brugge -