Pagamenti contactless, si alza la soglia per le operazioni senza pin (Di martedì 8 dicembre 2020) La soglia per la quale non sarà più necessario inserire la combinazione segreta legata a bancomat o carte di credito per i Pagamenti contactless non sarà più 25 euro. A partire dal primo gennaio 2021 sarà possibile effettuare anche in Italia Pagamenti contactless, fino a 50 euro, senza l'inserimento del codice pin.

