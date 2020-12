Ossido di etilene: richiamati dai supermercati altri prodotti: Ecco la lista degli alimenti contaminati dal pericoloso pesticida (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Nel silenzio generale, giorno dopo giorno, il ministero della Salute anche ieri 7 dicembre ha pubblicato tre distinte comunicazioni che riguardano altrettanti richiami alimentari. Il motivo è da individuare ancora una volta nella presenza in eccesso di quantità di Ossido di etilene nei semi di sesamo originari dell’India e che sono presenti all’interno della lista Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Nel silenzio generale, giorno dopo giorno, il ministero della Salute anche ieri 7 dicembre ha pubblicato tre distinte comunicazioni che riguardano altrettanti richiami alimentari. Il motivo è da individuare ancora una volta nella presenza in eccesso di quantità didinei semi di sesamo originari dell’India e che sono presenti all’interno dellaImpronta Unika.

