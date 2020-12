Online il tariffario di Rocco Steele: 350 dollari l’ora (Di martedì 8 dicembre 2020) Rocco Steele è fra gli attori gay più di successo dell’ultima decade e da tempo fa anche l’escort. Questa settimana Dagospia ha pubblicato un lungo editoriale firmato da Barbara Costa che ha scovato e svelato anche il suo tariffario: l’attore prenderebbe 350 dollari l’ora che diventerebbero solo 1500 se acquisti il pacchetto di una notte intera. “Questo è quello che sono e me ne frego del resto,” aveva dichiarato Rocco Steele quando è stato eletto Mister International Escort nel 2015. “Ed è questo il servizio che offro: una persona genuina pronta a dare tutto per regalare un’esperienza di qualità. Ti trovi davanti non un bull, ma il vero me stesso, così come sono.” Sotto la lente d’ingrandimento anche il suo profilo su RentBoy: “Non accetto denaro per le mie ... Leggi su biccy (Di martedì 8 dicembre 2020)è fra gli attori gay più di successo dell’ultima decade e da tempo fa anche l’escort. Questa settimana Dagospia ha pubblicato un lungo editoriale firmato da Barbara Costa che ha scovato e svelato anche il suo: l’attore prenderebbe 350che diventerebbero solo 1500 se acquisti il pacchetto di una notte intera. “Questo è quello che sono e me ne frego del resto,” aveva dichiaratoquando è stato eletto Mister International Escort nel 2015. “Ed è questo il servizio che offro: una persona genuina pronta a dare tutto per regalare un’esperienza di qualità. Ti trovi davanti non un bull, ma il vero me stesso, così come sono.” Sotto la lente d’ingrandimento anche il suo profilo su RentBoy: “Non accetto denaro per le mie ...

Ultime Notizie dalla rete : Online tariffario Università, affitti brevi e tariffe contenute per studenti: online il bando BolognaToday Tariffe scolastiche, Dem all’attacco: «Aumentate del 5%»

il caso “Le famiglie sassolesi si troveranno quest’anno, come regalo dell’amministrazione, l’aumento del 5%, per il prossimo anno scolastico, di tutte le tariffe che riguardano i servizi scolastici. A ...

spusu: la nuova tariffa promozionale di Natale è acquistabile online

Anticipata dal comunicato stampa di lancio, è in vendita dall'inizio del mese di dicembre la nuova tariffa spusu 100.

