Ollia Tzarina l’influencer che lavora solo con i top brand

(Di martedì 8 dicembre 2020) Quando sei una ragazza di 26 anni e hai creato e venduto uno dei più grandi marchi di nicchia negli Stati Uniti, cosa ti aspetta? Questa è la domanda che Oli Tzari sta affrontando. Ha venduto il suo marchioByalla moglie indiana di un miliardario, ha vestito tutte le star da Beyonce agli Hadids, aveva la sua faccia su ogni cartellone pubblicitario a Los Angeles e su pubblicazioni come la rivista Vogue and People. Ora ha sede a Monaco eal suo prossimo proggetto con la creazione di campagne pubblicitarie per marchi come Versace e più recentemente Saint Laurent. Se segui il suo instagram (@oli tzari) vedrai che non tocca nessun marchio a meno che non sia il top. La sua ultima campagna da influencer è incentrata su Saint Laurent e la loro nuova collezione “classy with an edge”, la collezione è creata da ...