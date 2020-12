Non ti presento i miei: il primo film di Natale LGBT (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ andato in onda per la prima volta il 6 Dicembre su Sky On Demand, “Non ti presento i miei” , il primo film natalizio con tematiche LGBT. Protagoniste Kristen Stewart e Mackenzie Davis, sarà disponibile su Sky e NowTV. “Happiest Season” il titolo originale di questa produzione natalizia. A differenza dei classici natalizi ai quali ci hanno abituato le massicce rotazioni di alcuni nomi come “Una poltrona per due&rdquo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ andato in onda per la prima volta il 6 Dicembre su Sky On Demand, “Non ti” , ilnatalizio con tematiche. Protagoniste Kristen Stewart e Mackenzie Davis, sarà disponibile su Sky e NowTV. “Happiest Season” il titolo originale di questa produzione natalizia. A differenza dei classici natalizi ai quali ci hanno abituato le massicce rotazioni di alcuni nomi come “Una poltrona per due&rdquo Articolo completo: dal blog SoloDonna

fracchio_ : RT @DlESU5: 'innamorata della vita?' Ma io non ti presento neanche al mio cane. - iljoker15 : @docdrugztore @FranceskoNew @AzzolinaLucia Miozzo si presentò in conferenza stampa con il Ministro @AzzolinaLucia p… - luciatedescow : RT @lostincinema_it: La nostra recensione di #NonTiPresentoIMiei, commedia queer con #KristenStewart, #MackenzieDavis, #AlisonBrie e #Aubre… - freehobird : RT @miseericordieux: Io ho deciso che plagio e mi presento come ologramma a tutti i pranzi di Natale dei parenti che non posso vedere - miseericordieux : Io ho deciso che plagio e mi presento come ologramma a tutti i pranzi di Natale dei parenti che non posso vedere -

Ultime Notizie dalla rete : Non presento Non ti presento i miei, la prima commedia di Natale LGBT+ Vogue Italia Renzi sul Recovery Plan: “Non aiuta gli italiani, temo una rottura”

Cresce la tensione nella maggioranza sul Recovery Plan, con Matteo Renzi contrario all'istituzione di un'apposita task force per la gestione del piano.

Cresce la tensione nella maggioranza sul Recovery Plan, con Matteo Renzi contrario all'istituzione di un'apposita task force per la gestione del piano.