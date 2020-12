Noi Campani | Ucci e Panella | “Insieme definiamo il futuro del movimento”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Gli incontri del Comitato Cittadino di ‘Noi’ continuano a definire i contorni delpercorso del nostro. Così in una nota Gianfrancoe Paola, rispettivamente segretario e presidente cittadino di “Noi”, in merito all’ultimo meeting online. “Siamo molto soddisfatti – aggiungono i vertici cittadini – per la sentita partecipazione e per la profonda condivisione di idee. Gli incontri andranno avanti con cadenza settimanale per poi raggiungere il nostro reale obiettivo: intraprendere, cioè, un costruttivo dialogo con la cittadinanza basato sull’informazione e sulla costante comunicazione”. Il confronto nel corso dell’ultimo appuntamento è stato alimentato anche dal contributo offerto dal sindaco Clemente ...