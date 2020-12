No Tav, 15 anni dopo la “battaglia” di Venaus: “Sanità pubblica che funzioni è l’unica grande opera necessaria all’Italia, evitiamo gli sprechi” (Di martedì 8 dicembre 2020) “l’unica grande opera che vogliamo è una sanità pubblica che funzioni”. È questo l’appello lanciato dal movimento No Tav che oggi a San Didero ha ricordato il quindicesimo anniversario della “liberazione” di Venaus. L’8 dicembre 2015 decine di migliaia di persone invasero i terreni dove sarebbe dovuto nascere il cantiere della Torino-Lione imponendo lo stop ai lavori in quell’area. “In questi 15 anni abbiamo visto sprecare soldi per le grandi opere inutili e tagliare i fondi alla sanità pubblica”, racconta il medico pneumologo Beppe Sera che, seppur in pensione, è tornato a lavorare in prima linea durante la pandemia. “Stiamo patendo e stiamo avendo dei grossi problemi con gli ospedali che abbiamo in Valle”, denuncia Fiorenza Arisio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) “che vogliamo è una sanitàche”. È questo l’appello lanciato dal movimento No Tav che oggi a San Didero ha ricordato il quindicesimoversario della “liberazione” di. L’8 dicembre 2015 decine di migliaia di persone invasero i terreni dove sarebbe dovuto nascere il cantiere della Torino-Lione imponendo lo stop ai lavori in quell’area. “In questi 15abbiamo visto sprecare soldi per le grandi opere inutili e tagliare i fondi alla sanità”, racconta il medico pneumologo Beppe Sera che, seppur in pensione, è tornato a lavorare in prima linea durante la pandemia. “Stiamo patendo e stiamo avendo dei grossi problemi con gli ospedali che abbiamo in Valle”, denuncia Fiorenza Arisio, ...

Mbyk019285 : RT @DinamoPress: 15 anni dalla grande mobilitazione di #Venaus: la lotta #NoTav è più viva che mai e rilancia iniziative anche in tempi di… - alioscia_castro : RT @DinamoPress: 15 anni dalla grande mobilitazione di #Venaus: la lotta #NoTav è più viva che mai e rilancia iniziative anche in tempi di… - CheGuevaraRoma : RT @DinamoPress: 15 anni dalla grande mobilitazione di #Venaus: la lotta #NoTav è più viva che mai e rilancia iniziative anche in tempi di… - Ansa_Piemonte : Tav: 15 anni fa Venaus, No Tav 'quel treno si può fermare'. Presidio in Valle di Susa, nell'area di un futuro canti… - LucaMangiacott1 : RT @DinamoPress: 15 anni dalla grande mobilitazione di #Venaus: la lotta #NoTav è più viva che mai e rilancia iniziative anche in tempi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tav anni Tav: 15 anni fa Venaus, No Tav "quel treno si può fermare" - Piemonte Agenzia ANSA Liberazione di Venaus, lettera dal carcere della portavoce No Tav: "Questa buffonata deve finire"

In Val Susa gli attivisti ricordano l'8 dicembre 2005, quando il movimento impedí l'insediamento del cantiere del tunnel geognostico della Torino-Lione ...

No Tav "quel treno si può fermare"

Presidio No Tav oggi a San Didero (Torino), in valle di Susa, per celebrare i 15 anni della protesta di Venaus, sfociata in scontri con le forze dell'ordine, dopo di che il progetto della nuova ferrov ...

In Val Susa gli attivisti ricordano l'8 dicembre 2005, quando il movimento impedí l'insediamento del cantiere del tunnel geognostico della Torino-Lione ...Presidio No Tav oggi a San Didero (Torino), in valle di Susa, per celebrare i 15 anni della protesta di Venaus, sfociata in scontri con le forze dell'ordine, dopo di che il progetto della nuova ferrov ...