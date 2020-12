Nina Palmieri, aspetta le Iene così: irresistibile – FOTO (Di martedì 8 dicembre 2020) Nina Palmieri, sorridente ed irresistibile su Instagram: aspetta Le Iene in un modo decisamente curioso. Scopriamo qual è E’ la bionda e riccia conduttrice delle Iene, Nina Palmieri, dietro alla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 8 dicembre 2020), sorridente edsu Instagram:Lein un modo decisamente curioso. Scopriamo qual è E’ la bionda e riccia conduttrice delle, dietro alla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Nicola1188 : @_DAGOSPIA_ Appello x Carlo Gilardi, il 90enne del lecchese che da 35 giorni è rinchiuso in una rsa forse contro la… - Nicola1188 : @VauroSenesi Appello x Carlo Gilardi, il 90enne del lecchese che da 35 giorni è rinchiuso in una rsa forse contro l… - Nicola1188 : @Quirinale Sig. Presidente per carità si occupi del del Prof.Carlo Gilardi, il 90enne del lecchese che da 35 giorni… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Grazie ad alcuni suoi familiari, Nina Palmieri riesce finalmente ad ascoltare la voce di Carlo Gilardi, il 90enne generos… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Grazie ad alcuni suoi familiari, Nina Palmieri riesce finalmente ad ascoltare la voce di Carlo Gilardi, il 90enne generos… -

Carlo Gilardi, da 40 giorni in rsa: lo facciamo tornare a casa?

Pochi giorni dopo il suo novantesimo compleanno, Nina Palmieri torna a parlarci di Carlo Gilardi, il ricco benefattore del lecchese che da 40 giorni è ricoverato in una Rsa contro la sua volontà.

