Neve e pioggia sull' Italia nel giorno dell' Immacolata

(AGI) Italia flagellata dal maltempo nel giorno dell'Immacolata con piogge e temporali in gran parte della penisola e abbondanti nevicate al Nord. Colpa di un'intensa perturbazione 'pilotata' da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure. La depressione continuerà a interessare l'Italia fino al weekend. A Roma il livello del Tevere costantemente monitorato Stamane è scattata l'allerta rossa nel Lazio con la Protezione Civile che ha segnalato 'elevata criticità' per rischio idraulico sui bacini costieri del Sud e bacino del Liri. Critica la situazione a Roma, dove piove ormai da quattro giorni. È stato convocato il Centro operativo comunale, per monitorare la situazione. In particolare preoccupa il livello del Tevere: da ieri la Protezione Civile ha disposto la chiusura ...

Ultime Notizie dalla rete : Neve pioggia Meteo, entroterra di Genova e Savona sotto la neve, pioggia e burrasca sulla costa Genova24.it Troppa neve sul "Silvio Piola" A Vercelli si giocherà mercoledì 16

Una ‘valanga’ di neve ha ricoperto il campo sintetico del ‘Silvio Piola’. Ed ecco che la partita tra Pro Vercelli e Livorno, in programma alle 15 di oggi, è stata rinviata. La Lega Pro ha disposto che ...

METEO MILANO – MALTEMPO sferza il capoluogo lombardo: altre PIOGGE in arrivo, ecco le previsioni

Nuova perturbazione in azione sul Mediterraneo centrale Anche nella giornata odierna si verificano condizioni di maltempo anche a tratti intenso sulla nostra Penisola, dovute all\'ennesimo affondo ?

