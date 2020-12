Negli Stati Uniti pensano di vaccinare prima le star dello sport, per usarli come influencer (Di martedì 8 dicembre 2020) vaccinare prima gli atleti, soprattutto quelli famosi. Per farne un veicolo pubblicitario per una campagna vaccinale da 330 milioni di persone coinvolte che potrebbe presentare più di un problema. Il piano è trasformare i team dello sport, accusati nella prima ondata della pandemia di aver ottenuto un trattamento preferenziale, in influencer. Negli Stati Uniti stanno pensando di rivoluzionare le gerarchie di accesso alle cure. Lo scrive il Wall Street Journal. Sono numerose le ricerche che dimostrano che le persone importanti che ricevono il vaccino, spingono gli altri aiutando a superare lo scetticismo diffuso specialmente nella comunità nera. “Posso immaginare che le celebrità dello sport svolgano un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020)gli atleti, soprattutto quelli famosi. Per farne un veicolo pubblicitario per una campagna vaccinale da 330 milioni di persone coinvolte che potrebbe presentare più di un problema. Il piano è trasformare i team, accusati nellaondata della pandemia di aver ottenuto un trattamento preferenziale, instanno pensando di rivoluzionare le gerarchie di accesso alle cure. Lo scrive il Wall Street Journal. Sono numerose le ricerche che dimostrano che le persone importanti che ricevono il vaccino, spingono gli altri aiutando a superare lo scetticismo diffuso specialmente nella comunità nera. “Posso immaginare che le celebritàsvolgano un ...

Negli Stati Uniti il presidente uscente Donald Trump vuole che a tutti i cittadini del Paese sia garantita la dose di vaccino ...

