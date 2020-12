Natale diverso? No, peggiore. I negazionisti della realtà (Di martedì 8 dicembre 2020) Giacomo Susca Come ritornello per le feste ha già surclassato Jingle bells: "Sarà un Natale diverso" Come ritornello per le feste ha già surclassato Jingle bells: «Sarà un Natale diverso». Lo ripetono i politici che chiedono sacrifici ai cittadini, gli scienziati costretti a motivare le limitazioni imposte dalla pandemia, i social media manager alle prese con la comunicazione ai tempi della crisi, i giornalisti a caccia di slogan a buon mercato. Affrontano il problema da un punto di vista differente, ma arrivano tutti o quasi alla stessa conclusione. Il periodo dell'anno da sempre associato al calore degli affetti, alla convivialità e allo scambio (non soltanto di doni materiali) si prospetta distanziato, falcidiato dalle privazioni e ad alto rischio di ribellione sociale. Definirlo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Giacomo Susca Come ritornello per le feste ha già surclassato Jingle bells: "Sarà un" Come ritornello per le feste ha già surclassato Jingle bells: «Sarà un». Lo ripetono i politici che chiedono sacrifici ai cittadini, gli scienziati costretti a motivare le limitazioni imposte dalla pandemia, i social media manager alle prese con la comunicazione ai tempicrisi, i giornalisti a caccia di slogan a buon mercato. Affrontano il problema da un punto di vista differente, ma arrivano tutti o quasi alla stessa conclusione. Il periodo dell'anno da sempre associato al calore degli affetti, alla convivialità e allo scambio (non soltanto di doni materiali) si prospetta distanziato, falcidiato dalle privazioni e ad alto rischio di ribellione sociale. Definirlo ...

