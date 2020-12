(Di martedì 8 dicembre 2020) Èil vero dono di. Dobbiamo dircelo in questi giorni, in cui ci si vorrebbe far credere che ilè menoperché avremo difficoltà ad acquistare i doni da scambiarci, a ritrovarci intorno a una tavola ben imbandita, a scambiarci affetto con gli abbracci, ha detto

FirenzePost : Natale: Cardinal Betori, l’essenza della festa è Cristo, non cenone e regali - SilvioCella : @BrunoVespa Caro Cardinal Vespone, condivido assolutamente il combattere l’assembramento psicologico e propongo a S… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Cardinal

Firenze Post

Napoli. La percentuale positivi-tamponi è in leggero rialzo - 8,7% contro 8.5% di ieri - ma un dato che fa sperare in Campania è il numero dei guariti: ieri erano 1969, oggi 2575. Di poco ma i positiv ...È Cristo il vero dono di Natale. Dobbiamo dircelo in questi giorni, in cui ci si vorrebbe far credere che il Natale è meno Natale perché avremo difficoltà ad acquistare i doni da scambiarci, a ...