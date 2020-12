“Natale all’improvviso”: l’Amore ritrovato sotto il vischio (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ la vigilia di Natale. I fiocchi di neve riempiono le vie della città, i pasticceri sfornano biscotti al pan di zenzero glassati e i cloni di Babbo Natale incontrano gli occhi dei bambini sognanti. L’atmosfera è delle migliori, proprio come vorrebbe Charlotte Cooper. Per lei il Natale ha sempre rappresentato la felicità, il tempo desiderato in ci si riunisce con la famiglia e si dimenticano i problemi quotidiani. Nonostante il rapporto con il marito Sam sia in bilico, Charlotte si prepara a ricreare il sogno natalizio. “Natale all’improvviso” è una dichiarazione d’amore verso i ricordi del passato, senza tralasciare l’affascinante e inaspettato potere del vischio nel presente. I Cooper Quella dei Cooper non è di certo una famiglia perfetta. Sam (John Goodman) e Charlotte (Diane Keaton) vivono un amore affievolitosi nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ la vigilia di Natale. I fiocchi di neve riempiono le vie della città, i pasticceri sfornano biscotti al pan di zenzero glassati e i cloni di Babbo Natale incontrano gli occhi dei bambini sognanti. L’atmosfera è delle migliori, proprio come vorrebbe Charlotte Cooper. Per lei il Natale ha sempre rappresentato la felicità, il tempo desiderato in ci si riunisce con la famiglia e si dimenticano i problemi quotidiani. Nonostante il rapporto con il marito Sam sia in bilico, Charlotte si prepara a ricreare il sogno natalizio.è una dichiarazione d’amore verso i ricordi del passato, senza tralasciare l’affascinante e inaspettato potere delnel presente. I Cooper Quella dei Cooper non è di certo una famiglia perfetta. Sam (John Goodman) e Charlotte (Diane Keaton) vivono un amore affievolitosi nei ...

