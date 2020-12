Napoli-Real Sociedad, arbitra l’israeliano Grinfeld (Di martedì 8 dicembre 2020) La partita di Europa League di domani, Napoli-Real Sociedad sarà arbitrata dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld. A coadiuvarlo saranno Roy Hassan e Idan Yarkoni. Quarto uomo Gal Leibovitz. 18:55 CET – Naples (Stadio Diego Armando Maradona) SSC Napoli (ITA) – Real Sociedad de Fúttbol (ESP) Group F Referee: Orel Grinfeld (ISR) Assistant Referee 1: Roy Hassan (ISR) Assistant Referee 2: Idan Yarkoni (ISR) Fourth Official: Gal Leibovitz (ISR) UEFA Referee Observer: Alexandru Deaconu (ROU) UEFA Delegate: Tarik Shamel (ENG) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) La partita di Europa League di domani,saràta dall’arbitro israeliano Orel. A coadiuvarlo saranno Roy Hassan e Idan Yarkoni. Quarto uomo Gal Leibovitz. 18:55 CET – Naples (Stadio Diego Armando Maradona) SSC(ITA) –de Fúttbol (ESP) Group F Referee: Orel(ISR) Assistant Referee 1: Roy Hassan (ISR) Assistant Referee 2: Idan Yarkoni (ISR) Fourth Official: Gal Leibovitz (ISR) UEFA Referee Observer: Alexandru Deaconu (ROU) UEFA Delegate: Tarik Shamel (ENG) L'articolo ilsta.

