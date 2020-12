Napoli, il maltempo colpisce ancora il Covid Center dell’ospedale del Mare (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’ondata di maltempo su Napoli e Campania colpisce ancora il Covid Center dell’ospedale del Mare. Nel nosocomio di Ponticelli continuano infatti le infiltrazioni dell’acqua, causate dalla forte pioggia. L’Asl Napoli 1, tuttavia, sta monitorando la tenuta del tetto e si sta preparando, a quanto spiegano da Il Mattino, per la stesura di una falda impermeabile che possa far confluire l’acqua nella grondaia già esistente. Il progetto, che deve essere eseguito sul tetto asciutto, sarà messo in opera solo nei prossimi giorni. Con la speranza che migliorino le condizioni meteo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ondata disue Campaniaildel. Nel nosocomio di Ponticelli continuano infatti le infiltrazioni dell’acqua, causate dalla forte pioggia. L’Asl1, tuttavia, sta monitorando la tenuta del tetto e si sta preparando, a quanto spiegano da Il Mattino, per la stesura di una falda impermeabile che possa far confluire l’acqua nella grondaia già esistente. Il progetto, che deve essere eseguito sul tetto asciutto, sarà messo in opera solo nei prossimi giorni. Con la speranza che migliorino le condizioni meteo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : #Maltempo, senza sosta il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco su tutto il territorio italiano per far fronte a… - SkyTG24 : Maltempo in Campania, allerta meteo rossa in provincia di Salerno - SkyTG24 : Maltempo in Campania, tempesta su Capri: ancora isolata - laGigogin : Maltempo, Napoli sferzata da forti raffiche di vento - Italia - - crispadafora : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, tempesta su Capri: ancora isolata -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli maltempo Maltempo a Napoli, bomba d’acqua e tempesta di fulmini sulla città Fanpage.it Maltempo: forte tempesta, Capri ancora isolata

Capri ancora isolata. La forte tempesta di acqua e vento ha investito anche oggi l'isola di Capri: annullati tutti i collegamenti marittimi dalla terraferma, l'ultimo mezzo ad arrivare a Capri è stata ...

Maltempo a Napoli, piove nella stazione Maradona e ancora nel covid center dell’ospedale del Mare

Maltempo a Napoli, piove nella stazione Maradona e ancora nel covid center dell’ospedale del Mare. Borrelli (Europa Verde): “Smottamenti e allagamenti ad ogni pioggia, dissesto idrogeologico è la vera ...

Capri ancora isolata. La forte tempesta di acqua e vento ha investito anche oggi l'isola di Capri: annullati tutti i collegamenti marittimi dalla terraferma, l'ultimo mezzo ad arrivare a Capri è stata ...Maltempo a Napoli, piove nella stazione Maradona e ancora nel covid center dell’ospedale del Mare. Borrelli (Europa Verde): “Smottamenti e allagamenti ad ogni pioggia, dissesto idrogeologico è la vera ...