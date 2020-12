Napoli | il Consiglio comunale si riunirà il 10 dicembre per votare il bilancio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildisi pronuncerà suldi previsione giovedì 10ed eventualmente sabato 12 in seconda convocazione. I consiglieri saranno chiamati a pronunciarsi sullo schema deldi previsione 2020-2022 proposto dal vicesindaco Enrico Panini e di approvazione del piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019, per quote di competenza del triennio 2020-2022. Nella stessa giornata, i consiglieri si pronunceranno anche sulla surroga della dimissionaria consigliera di Forza Italia Mara Carfagna, che verrà sostituita da Armando Coppola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.