Napoli | agente Insigne | «Rinnovo? I matrimoni si fanno in due»

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, ha parlato deldi contratto del capitano delL’di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, ha parlato deldi contratto del capitano delin un’intervista per Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole.– «A fine stagione capiremo cosa fare: ci siederemo a tavola con il, non voglio andare oltre a parlare della questione contratto. Ci siederemo a tavola con il, isiin due». MUSONE – «Le parole di Gattuso sul sorriso sono state travisate: sorride tanto e spesso, sta benissimo. Non credo che sia il migliordi sempre, il miglior Lorenzo ...

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato del rinnovo di contratto del capitano del Napoli in un’intervista per Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole. RINNOVO – «A fine stagione cap ...Il Napoli segue con attenzione Mattia Zaccagni e sarebbe pronto a gennaio a sferrare la zampata per l’acquisto del centrocampista gialloblù, che rimarrebbe a Verona fino a giugno, come già accaduto lo ...