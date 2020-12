Napoli | agente Insigne | “A fine stagione capiremo cosa fare Parole Gattuso? Sono state travisate”

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020) “A: ci siederemo a tavola con il, i matrimoni si fanno in due. Non voglio andare oltre a parlare della questione contratto”. Queste ledi Vincenzo Pisacane,di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. “Il tatuaggio di Maradona fatto ieri? Era già programmato, poi la morte di Diego lo ha riempito di ulteriori significati: la sua devozione per Diego è nota ed ecco che è arrivato l’omaggio – ha spiegato Pisacane – “Ledisul sorriso?travisate: sorride tanto e spesso, sta benissimo. Gol alla Maradona? Sta bene, non credo che sia il migliordi ...