Murelli, leghista perfetta: si era intascata i 600 euro del bonus e ora è responsabile della scuola politica della Lega (Di martedì 8 dicembre 2020) Vi ricordate Elena Murelli? La leghista fu una delle protagoniste dello scandalo estivo dei 'furbetti del bonus', quei parlamentari ossia che hanno richiesto il bonus di 600 euro che il Governo aveva -... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) Vi ricordate Elena? Lafu una delle protagoniste dello scandalo estivo dei 'furbetti del', quei parlamentari ossia che hanno richiesto ildi 600che il Governo aveva -...

giovamusic : RT @globalistIT: Questo per avere un'idea dell'etica e della levatura morale della Lega - TommasoWom7 : Murelli, leghista perfetta: si era intascata i 600 euro del bonus e ora è responsabile della scuola politica della… - Pura_Vida69 : RT @globalistIT: Questo per avere un'idea dell'etica e della levatura morale della Lega - solounastella : RT @globalistIT: Questo per avere un'idea dell'etica e della levatura morale della Lega - massimobordonar : Insegnante perfetta... Murelli, leghista perfetta: si era intascata i 600 euro del bonus e ora è responsabile della… -