Muore il sacerdote che si era offerto per testare il vaccino Moderna, nessuna prova su correlazione (Di martedì 8 dicembre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato su Imola Oggi che riporta il caso di padre John M. Fields, sacerdote dell’arcieparchia cattolica ucraina di Philadelphia. 70enne, padre Fields si è spento il 27 novembre nella sua abitazione. Il sacerdote si era offerto volontario per testare il vaccino Moderna e aveva appena concluso la seconda fase. Le cause della sua morte non sono state rese note. L’annuncio: “Non ancora note le cause della morte” La notizia sulla morte di padre John M. Fields è stata diffusa dall’arcieparchia di Philadelphia il 28 novembre con una nota diffusa sui social e con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Nel primo capoverso del comunicato leggiamo: “Le cause della morte non sono ancora note”. Sul sito cattolico Aleteia leggiamo che ... Leggi su bufale (Di martedì 8 dicembre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato su Imola Oggi che riporta il caso di padre John M. Fields,dell’arcieparchia cattolica ucraina di Philadelphia. 70enne, padre Fields si è spento il 27 novembre nella sua abitazione. Ilsi eravolontario perile aveva appena concluso la seconda fase. Le cause della sua morte non sono state rese note. L’annuncio: “Non ancora note le cause della morte” La notizia sulla morte di padre John M. Fields è stata diffusa dall’arcieparchia di Philadelphia il 28 novembre con una nota diffusa sui social e con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Nel primo capoverso del comunicato leggiamo: “Le cause della morte non sono ancora note”. Sul sito cattolico Aleteia leggiamo che ...

