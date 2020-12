Morto Alejandro Sabella, ex ct dell'Argentina: nuovo lutto per il Paese dopo l'addio a Maradona (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ex ct della nazionale Argentina di calcio , Alejandro Sabella , è Morto oggi a Buenos Aires dove era ricoverato per problemi cardiaci. Lo scrive l'agenzia di stampa Telam. Sabella aveva 66 anni . ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ex cta nazionaledi calcio ,, èoggi a Buenos Aires dove era ricoverato per problemi cardiaci. Lo scrive l'agenzia di stampa Telam.aveva 66 anni . ...

