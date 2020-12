Mondiali | sorteggio benevolo per l’Italia Mancini | “Svizzera ostica | poteva essere testa di serie”

(Di martedì 8 dicembre 2020) A due anni da Qatar 2022 l'Italia ha conosciuto gli avversari da affrontare nel girone di qualificazione. Nel gruppo C con gli Azzurri didi serie sono stati inseriti la Svizzera di Petkovic, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Si inizierà con le prime partite il 24-25 marzo 2021 per terminare già nel novembre del prossimo anno, a un anno dal torneo iridato. La prima nazionale del girone avrà un pass per il prossimo Mondiale. Questi tutti i sorteggi:Girone A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, AzerbaigianGirone B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, KosovoGirone C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, LituaniaGirone D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, KazakistanGirone E: Belgio, Galles, Rep. Ceca, Bielorussia, EstoniaGirone F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, MoldovaGirone G: Olanda, Turchia, Norvegia, ...

Sorteggio benevolo per l’Italia nei gironi di qualificazione per i mondiali del Qatar 2022. L’avversaria più titolata è la Svizzera ma Roberto Mancini non vuole sottovalutarla. “La Svizzera era una ...18.46 Mondiali 2022: l'Italia con la Svizzera Urna non troppo benevola per l'Italia, testa di serie, che nel gruppo C trova Svizzera,Irlanda Nord,Bulgaria,Lituania Questo l'esito del sorteggio ...