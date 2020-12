Mondiali 2022, il Qatar nelle qualificazioni europee (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Qatar parteciperà alle qualificazioni europee per i Mondiali del 2022 per giocare partite di livello in vista dei Mondiali casalinghi Il Qatar parteciperà alle qualificazioni europee per i Mondiali del 2022. La notizia è stata confermata dalla UEFA dopo l’indiscrezione del quotidiano The Independent. La squadra asiatica è stata inserita in uno dei gironi attualmente da cinque squadre e più precisamente nel Gruppo A con Irlanda, Portogallo, Lussemburgo, Serbia e Azerbaigian. In questo modo il Qatar potrà giocare partite di livello in vista dei Mondiali casalinghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilparteciperà alleper idelper giocare partite di livello in vista deicasalinghi Ilparteciperà alleper idel. La notizia è stata confermata dalla UEFA dopo l’indiscrezione del quotidiano The Independent. La squadra asiatica è stata inserita in uno dei gironi attualmente da cinque squadre e più precisamente nel Gruppo A con Irlanda, Portogallo, Lussemburgo, Serbia e Azerbaigian. In questo modo ilpotrà giocare partite di livello in vista deicasalinghi. Leggi su Calcionews24.com

