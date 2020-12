Momento storico: la prima persona al mondo a ricevere il vaccino anti Covid (Di martedì 8 dicembre 2020) Momento storico. La prima persona al mondo a ricevere il vaccino anti Covid è un’anziana di 90 anni. Tutte le informazioni Si chiama Margaret Keenan, l’anziana signora di 90 anni, prima persona al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid19. La donna, originaria di Enniskillen (Irlanda del Nord) ma vive L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020). Laalilè un’anziana di 90 anni. Tutte le informazioni Si chiama Margaret Keenan, l’anziana signora di 90 anni,ala cui è stato somministrato ilPfizer/BioNTech contro il19. La donna, originaria di Enniskillen (Irlanda del Nord) ma vive L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Momento storico "Questo momento storico ha peggiorato la situazione" LA NAZIONE Chiude lo storico “Marzi” in pensione a fine anno

L’attività è nata sulla via principale di San Pietro in Palazzi nel 1953. «Grazie a tutti i clienti che, in questo momento, sentiamo più vicini che mai» ...

Il progetto Dante Plus sbarca su Rai Storia con Alessandro Barbero

Dante Plus sbarca su Rai Storia. Giovedì 10 dicembre alle 21.10, infatti, sul canale 54 del digitale terrestre, il professor Alessandro Barbero guiderà i telespettatori alla scoperta del Sommo Poeta n ...

