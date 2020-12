Miley Cyrus | nuovo trend su TikTok | i fan della star | Se lei commenta farò

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 dicembre 2020)è la protagonista di unsu, nel quale un commentoporterà gli utenti a portare a termine delle sfide personali più o meno bizzarre. Se non sapete come convincervi a prendere una certa decisione, provate ad apriree chiedere a... Laha iniziato are i video dei fan che la taggano, ma scopriamo per cosa. A pochi giorni dall'uscita del suoalbum "Plastic Hearts",Cirus è al centro delche si sta facendo largo su. È tutto molto semplice: gli utenti girano dei video e promettono di compiere una ...