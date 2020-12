Milano | politologo Pasini | ' è momento sobrietà | centrodestra alzi asticella' Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) () - Dopo le prime avvisaglie di febbraio e nei primi mesi della prima ondata, "l'amministrazione, che è stata molto brava nel gestire lainternazionale e grande metropoli, è rimasta offuscata. La reazione che ha avuto non è quella che ci si sarebbe aspettato da un sindaco che è anche un manager", osserva. Ora, è ildi riflettere e capire a fronte di questi traumi "come ridisegnare la morfologia della città, non una'drogata' da impulsi esterni, ma unache deve ritrovare una sua identità". Forse più introspettiva, lenta ma non troppo, perché "i fondamentali rimangono ancora quelli, è la città della conoscenza, del sapere biomedico, delle università, degli imprenditori". Ma ora c'è una criticità forte: "Con il coronavirus, ...