Milano | Bolognini Lega | ' tanti nomi disponibili per candidatura | anche Del Debbio'

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - Sono l'ex prefetto di Milano, Alessandro Marangoni, il professor Maurizio Dallocchio dell'Università Bocconi, Simone Crolla, segretario generale della Camera di Commercio italo-americana, Roberto Rasia, manager della Pellegrini, e il giornalista Paolo del Debbio alcuni dei nomi che, in queste settimane, hanno dato la disponibilità al centrodestra per candidarsi a sindaco di Milano. Ad annunciarlo è il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini, convinto che "a breve Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni troveranno, all'interno di questa rosa di nomi, il miglior candidato per la città di Milano e il miglior sindaco che ...

