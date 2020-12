Milano: Bolognini (Lega), 'tanti nomi disponibili per candidatura, anche Del Debbio' (2) (Di martedì 8 dicembre 2020) (Adnkronos) - Ieri, il sindaco di Milano "ha annunciato, stanco e demotivato, di non volersi ricandidare per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase. Forse perché nemmeno lui riesce a trovare motivi di soddisfazione o traguardi significativi da portare in dote quasi al termine del suo mandato". Milano, sottolinea ancora il commissario, "ha bisogno di qualcuno che rimetta in moto quello spirito imprenditoriale che è nella storia e nel Dna della città e che sappia ridare quello slancio, quel lustro, quell'innovazione e quella capacità di cogliere le sfide internazionali che sono sempre state il valore aggiunto di Milano. A questo proposito, Ema e il Tribunale Europeo dei Brevetti rappresentano solo alcuni dei fallimenti di questa giunta. Milano ha bisogno di forze nuove, a partire da un nuovo Sindaco: ce lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) (Adnkronos) - Ieri, il sindaco di"ha annunciato, stanco e demotivato, di non volersi ricandidare per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase. Forse perché nemmeno lui riesce a trovare motivi di soddisfazione o traguardi significativi da portare in dote quasi al termine del suo mandato"., sottolinea ancora il commissario, "ha bisogno di qualcuno che rimetta in moto quello spirito imprenditoriale che è nella storia e nel Dna della città e che sappia ridare quello slancio, quel lustro, quell'innovazione e quella capacità di cogliere le sfide internazionali che sono sempre state il valore aggiunto di. A questo proposito, Ema e il Tribunale Europeo dei Brevetti rappresentano solo alcuni dei fallimenti di questa giunta.ha bisogno di forze nuove, a partire da un nuovo Sindaco: ce lo ...

