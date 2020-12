Milan | riflettori puntati su Szoboszlai | il gioiello del Salisburgo è ambito da molte top europee

Leggi su dailynews24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Dominiksarà uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato prevista per gennaio, e tra le squadre in lizza per ottenere il giocatore c’è sicuramente anche ildi Pioli. Le sue notevoli prestazioni in Champions League hanno fatto sì che catturasse l’attenzione di gran parte delle squadre top in Europa. In Premier League L'articolo