Milan, Maldini: 'Pioli sorprendente' - Poi esalta Kessie (Di martedì 8 dicembre 2020) Soprattutto, non mollerà - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Pioli? Ha un ruolo speciale. Porta pacatezza, equilibrio, conoscenza di calcio. Porta sensibilità, però anche intensità. Le assicuro ... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 dicembre 2020) Soprattutto, non mollerà - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' -? Ha un ruolo speciale. Porta pacatezza, equilibrio, conoscenza di calcio. Porta sensibilità, però anche intensità. Le assicuro ...

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina intervista esclusiva a #Maldini sul #Milan capolista. #ChampionsLeague: riecco #Ronaldo contro… - Gazzetta_it : #Maldini “Cadute e risalite: il #Milan è speciale. Non molleremo mai. @Ibra_Official e #Pioli i motori”… - FedRedBlack2 : RT @tattabo10: L’intervista a Maldini, conferma la condivisione di vedute. E’ evidente, altrimenti non avremmo avuto una striscia così lung… - DiMarzio : Paolo #Maldini racconta il momento attuale del #Milan e le ambizioni future - PianetaMilan : #Maldini: 'Sarebbe assurdo non cercare di andare in @ChampionsLeague' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan (… -