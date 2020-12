Milan e non solo su Szoboszlai: dalla clausola alla percentuale sulla rivendita, i veri costi dell'affare (Di martedì 8 dicembre 2020) La clausola rescissoria del giocatore è fissata a 25 milioni di euro, con la somma che deve essere pagata entro due settimane e in un'unica soluzione Leggi su 90min (Di martedì 8 dicembre 2020) Larescissoria del giocatore è fissata a 25 milioni di euro, con la somma che deve essere pagata entro due settimane e in un'unica soluzione

Gazzetta_it : #Maldini “Cadute e risalite: il #Milan è speciale. Non molleremo mai. @Ibra_Official e #Pioli i motori”… - AntoVitiello : #Donnarumma a Dazn: 'Se voglio continuare al #Milan? Certo, ne parlerà il procuratore con la società. Non c'è probl… - acmilan : ?? Fancy a pleasant read? Have a look at today's match report ?? - TPanzana : @cippiriddu Hai dimenticato l'interista milanista Già bandiera dell'Inter, non avendo ricevuto incarichi dirigenzia… - tozzo82 : RT @SoloMilan68: È una caratteristica nostra. Nel nostro DNA. Trionfi inenarrabili e cadute rovinose. Il Milan non è una squadra da tifosi… -