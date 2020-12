Michelle Hunziker, l'8 dicembre in versione mamma: il video con le figlie è irresistibile (Di martedì 8 dicembre 2020) Quarantamila like per giornata speciale della conduttrice svizzera insieme alle piccole Celeste e Sole. Ecco la clip Leggi su today (Di martedì 8 dicembre 2020) Quarantamila like per giornata speciale della conduttrice svizzera insieme alle piccole Celeste e Sole. Ecco la clip

ziamaka_ : Ciao Michelle Hunziker anche io trovo che regalare un prodotto OralB per Natale sia un’ottima idea e infatti vorrei… - BenassiMichy : @m_hunziker ciao michelle ?? sei fantastica - Qresearch6 : 'All Together Now”, Michelle Hunziker e i giudici cantano i classici Disney - Da “Frozen” e “Il Re Leone” passando… - RitaX86 : Certe volte MTR e Tommaso mi danno le stesse vibes di Michelle Hunziker e Fabio De Luigi in 'Love Bugs'?? #gfvip -