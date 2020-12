MG Ehs, in prevendita a gennaio il suv ibrido alla spina per il mercato europeo – FOTO (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la MG ZS EV 100% elettrica, il marchio britannico di proprietà cinese svela il secondo modello elettrificato destinato all’Europa. Trattasi del suv EHS Plug-in hybrid, ovvero con meccanica elettrificata ricaricabile alla spina. Il listino parte da circa 34 mila euro e il veicolo sarà in prevendita da gennaio, mese in cui si potranno anche fare i primi test-drive. Lunga poco meno di 4,6 metri, l’auto vanta un vano di carico che oscilla da una capacità minima di 448 a 1.375 litri, abbattendo lo schienale del divanetto posteriore. All’interno, che beneficia di un interasse da 2,72 metri – che dovrebbe garantire una discreta spaziosità – spiccano la coppia di display da 10,1? e 12,3? per infotainment e strumentazione tachimetrica. Sotto al cofano c’è un turbobenzina da 1,5 litri di cubatura, capace di 162 Cv di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la MG ZS EV 100% elettrica, il marchio britannico di proprietà cinese svela il secondo modello elettrificato destinato all’Europa. Trattasi del suv EHS Plug-in hybrid, ovvero con meccanica elettrificata ricaricabile. Il listino parte da circa 34 mila euro e il veicolo sarà inda, mese in cui si potranno anche fare i primi test-drive. Lunga poco meno di 4,6 metri, l’auto vanta un vano di carico che oscilla da una capacità minima di 448 a 1.375 litri, abbattendo lo schienale del divanetto posteriore. All’interno, che beneficia di un interasse da 2,72 metri – che dovrebbe garantire una discreta spaziosità – spiccano la coppia di display da 10,1? e 12,3? per infotainment e strumentazione tachimetrica. Sotto al cofano c’è un turbobenzina da 1,5 litri di cubatura, capace di 162 Cv di ...

