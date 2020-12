Meteo Roma del 08-12-2020 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 dicembre 2020)Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità completa e piogge con fenomeni più intensi sui settori orientali peggiora sulle regioni del nord-est al pomeriggio con forti nevicate sull’arco Alpino più asciutto al nord ovest in serata insiste maltempo medesimi regioni con precipitazioni più deboli altrove neve fin sui 400 metri al centro Forti piogge e temporali sui settori tirrenici al mattino più stabile sul versante Adriatico al pomeriggio ma il tempo per sempre con fenomeni più deboli sulle Costa Adriatica in serata ancora instabilità con fenomeni sparsi al sud maltempo al mattino con temporali intensi sulla Sardegna al pomeriggio peggiora sui versanti tirrenici con deboli piogge su tutte le zone in serata forti precipitazioni tra Campania e Calabria altrove non sono previste variazioni di rilievo ...