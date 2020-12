Meteo domani mercoledì 9 dicembre: maltempo senza tregua, rischio nubifragi e neve (Di martedì 8 dicembre 2020) Meteo domani mercoledì 9 dicembre: continuano le perturbazioni forti in tutta Italia, con rischi nubifragi e nevicate da Nord a Sud Bollettino Meteo che continuerà nel segno del maltempo anche nella giornata di domani, con temporali e neve che si abbatteranno sulla penisola anche dal mattino. Il tempo instabile porterà criticità al Nord ed al L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 8 dicembre 2020): continuano le perturbazioni forti in tutta Italia, con rischie nevicate da Nord a Sud Bollettinoche continuerà nel segno delanche nella giornata di, con temporali eche si abbatteranno sulla penisola anche dal mattino. Il tempo instabile porterà criticità al Nord ed al L'articolo proviene da Leggilo.org.

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, martedì #1dicembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico nel Lazio. Consulta il… - Corriere : Meteo, gelo in arrivo e neve anche in pianura: da domani è inverno - Roma : Nuvoloso con locali aperture, di sera deboli temporali. Temperature attese: 9°/14°C. Ecco le previsioni #meteo per… - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: prevista pioggia o rovesci. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 9 km/h.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLERTA METEO - Napoli, domani mercoledì 9 dicembre scuole chiuse -