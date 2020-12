Meteo, allerta arancione in Campania: rossa in provincia di Salerno (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti La Protezione civile della Regione, considerato il peggioramento delle condizioni Meteorologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta arancione già in essere, innalzando l’allerta al massimo livello, il Rosso appunto, sulle zone 5,6,8 (Tusciano e Alto Sele, Piana sele e Alto Cilento, Basso Cilento), che saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni. Su tutte le altre zone vige l’allerta arancione fino alle 23.59 di domani, ad eccezione della 2 e della 4 (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove l’allerta è di colore Giallo. Su tutta la Campania continueranno ad insistere temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento. Un quadro Meteo associato a un rischio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti La Protezione civile della Regione, considerato il peggioramento delle condizionirologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’già in essere, innalzando l’al massimo livello, il Rosso appunto, sulle zone 5,6,8 (Tusciano e Alto Sele, Piana sele e Alto Cilento, Basso Cilento), che saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni. Su tutte le altre zone vige l’fino alle 23.59 di domani, ad eccezione della 2 e della 4 (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove l’è di colore Giallo. Su tutta lacontinueranno ad insistere temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento. Un quadroassociato a un rischio ...

DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - foxyvol : RT @corrmezzogiorno: #Salerno Meteo, prorogata l’allerta: nel Salernitano è «rossa» - corrmezzogiorno : #Salerno Meteo, prorogata l’allerta: nel Salernitano è «rossa» -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo allerta Meteo a Roma e nel Lazio, ancora piogge: per l'Immacolata allerta arancione della protezione civile RomaToday METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte su Bosa, in Sardegna: CASE e STRADE ALLAGATE, i dettagli

Forte maltempo anche oggi sulla nostra Penisola Anche nella giornata odierna si presenta un quadro meteorologico piuttosto convulso all\'interno della nostra Penisola a causa dell\'arrivo dell\'ennesi ...

Maltempo, avviso di allerta meteo rosso in Campania

La Protezione civile della Regione, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta Arancione già in essere, innalzando l’allerta al ma ...

Forte maltempo anche oggi sulla nostra Penisola Anche nella giornata odierna si presenta un quadro meteorologico piuttosto convulso all\'interno della nostra Penisola a causa dell\'arrivo dell\'ennesi ...La Protezione civile della Regione, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta Arancione già in essere, innalzando l’allerta al ma ...