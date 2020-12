Mes | rientra la fronda ortodossa del M5s Ma potrebbe essere l’ultima tregua per Conte e per la tenuta del Governo

Leggi su open.online

(Di martedì 8 dicembre 2020) Domani, mercoledì 9 dicembre, il Senato voterà la riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. I numeri, seppur risicati, dovrebberosufficienti per far passare la risoluzione della maggioranza sulla riforma del Fondo salva Stati. Il che dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo ale al premierstesso. Ma non è proprio così. Il voto per la riforma del Mes, di fatto, sarà la cartina al tornasole per ladell’esecutivo e di Giuseppestesso, che presumibilmente resterà in piedi, ma si dirigerà zoppicante verso il Consiglio Europeo di giovedì 10 e venerdì 11 dicembre, portando con sé un risultato fragile, che rischia di indebolire la posizione dell’Italia in Europa, e frutto di una maggioranza diche è sempre più ai ferri corti, in ...