Mes | raggiunto accordo nella maggioranza su risoluzione unitaria Domani il voto

(Di martedì 8 dicembre 2020) Un'intesa che soddisfa tutti i gruppi della. Così fonti di Palazzo Chigi al termine del lungo vertice per cercare una posizione comune in vista deldi, che avrebbe potuto ...

CottarelliCPI : #Mes: in cosa consiste il nuovo accordo raggiunto all'Eurogruppo e cosa cambia davvero per l'Italia? Ne ho parlato… - vincenz88132159 : Sto’ leggendo i titoli del TG Sky, consiglio dei ministri raggiunto intesa MES? Mi confermate? - Ernesto03446152 : RT @martinoloiacono: #MES: FONTI MAGGIORANZA, 'CAPIGRUPPO HANNO RAGGIUNTO INTESA SU RISOLUZIONE' L'incontro, secondo quanto viene riferit… - martinoloiacono : #MES: FONTI MAGGIORANZA, 'CAPIGRUPPO HANNO RAGGIUNTO INTESA SU RISOLUZIONE' L'incontro, secondo quanto viene rife… - FurioGarbagnati : Chissà cosa intende la Talleyrand Perigord del M5S Barbara Lezzi quando,a proposito del Mes, dichiara che l'accordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes raggiunto

Intesa raggiunta sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes al vertice di maggioranza appena conclusosi. L'accordo, spiegano fonti di governo è «soddisfacente per tutti i gruppi». È destinata a ...Nell'incontro dei capigruppo di maggioranza sul Mes è stata raggiunta un'intesa sulla risoluzione che sarà presentata domani, in occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Co ...