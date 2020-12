Mes | la maggioranza trova l’intesa sulla risoluzione Rientra la fronda del M5S | Iv firmerà dopo aver ascoltato Conte

Leggi su tpi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Mes,intesada presentare in Aula Lahato l’accordorelativa alla riforma del Mes, che verrà presentata mercoledì 9 dicembre in occasione delle comunicazioni del premierin Aula. Il documento, oggetto della riunione tra i capi gruppo che ha avuto luogo oggi a Palazzo Madama in presenza dei ministri Amendola e d’Incà, impegna il governo “a sostenere la profonda modifica del patto di stabilità e crescita prima della sua reintroduzione, la realizzazione dell’Edis, il sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari, e anche un processo che superi il carattere intergovernativo dello stesso Mes, che sono priorità per il nostro Paese al fine di costruire una ...