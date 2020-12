Medio Oriente, missioni e industria. Cosa pensa Austin III, prossimo capo del Pentagono (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha scelto il generale Lloyd Austin III per guidare il Pentagono. Lo ha riportato Politico, e confermato la Cnn. Generale quattro-stelle, classe 1953 dell’Alabama, sarà il primo segretario alla Difesa di colore, a patto che la nomina superi l’iter di approvazione (rafforzato) del Congresso. L’indiscrezione della stampa Usa ha fatto il giro dei media internazionali. D’altra parte, con la squadra di governo quasi al completo, la casella del dipartimento della Difesa era la più rilevante tra quelle libere. Per Biden la scelta appare in linea con le nomine del team di sicurezza nazionale. Austin è un esperto degli affari militari, legato all’epoca obamiana, gran conoscitore del Medio Oriente e abituato all’interlocuzione con partner e alleati. LE PRESSIONI DEL CONGRESSO Fino a ... Leggi su formiche (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha scelto il generale LloydIII per guidare il. Lo ha riportato Politico, e confermato la Cnn. Generale quattro-stelle, classe 1953 dell’Alabama, sarà il primo segretario alla Difesa di colore, a patto che la nomina superi l’iter di approvazione (rafforzato) del Congresso. L’indiscrezione della stampa Usa ha fatto il giro dei media internazionali. D’altra parte, con la squadra di governo quasi al completo, la casella del dipartimento della Difesa era la più rilevante tra quelle libere. Per Biden la scelta appare in linea con le nomine del team di sicurezza nazionale.è un esperto degli affari militari, legato all’epoca obamiana, gran conoscitore dele abituato all’interlocuzione con partner e alleati. LE PRESSIONI DEL CONGRESSO Fino a ...

