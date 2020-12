Medicine al posto del panettone: il dono di Papa Francesco ai dipendenti del Vaticano (Di martedì 8 dicembre 2020) Perché quello che la pandemia ci ha chiaramente ribadito è che, in questo 2020, l’augurio che più conta è quello per una buona salute. Non festeggiamenti corali, brindisi, dolci e leccornie, ma semplicemente lo stare bene. Papa Francesco ci riporta ancora una volta alle cose essenziali della vita con un gesto che rompe la tradizione delle festività dicembrine e punta l’accento sul momento cruciale che tutto il mondo sta vivendo. Quet’anno, sotto l’albero di Natale dei dipendenti del Vaticano non ci saranno, come consuetudine, il panettone e lo spumante, ma cinque scatole di medicinali anti-influenzali a base di paracetamolo. Leggi su vanityfair (Di martedì 8 dicembre 2020) Perché quello che la pandemia ci ha chiaramente ribadito è che, in questo 2020, l’augurio che più conta è quello per una buona salute. Non festeggiamenti corali, brindisi, dolci e leccornie, ma semplicemente lo stare bene. Papa Francesco ci riporta ancora una volta alle cose essenziali della vita con un gesto che rompe la tradizione delle festività dicembrine e punta l’accento sul momento cruciale che tutto il mondo sta vivendo. Quet’anno, sotto l’albero di Natale dei dipendenti del Vaticano non ci saranno, come consuetudine, il panettone e lo spumante, ma cinque scatole di medicinali anti-influenzali a base di paracetamolo.

Alla base dell'insolita strenna natalizia, c'è la proccupazione del pontefice per la tutela della salute delle persone ...

Sbaglia a prendere le medicine e perde conoscenza: salvato dai carabinieri

PERUGIA - Un'errata assunzione dei farmaci e la perdita di conoscenza: è stato salvato dai carabinieri l'uomo di 62 anni trovato martedì sera nella propria ...

