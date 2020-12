Medici senza frontiere: «Copertura globale vaccini solo se con più fornitori in campo» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le notizie positive che giungono dai vaccini in sperimentazione non basteranno a dichiarare conclusa l’emergenza della pandemia. Il vaccino andrà prodotto in miliardi di dosi e distribuito in tutto il mondo, se si vuole davvero arrestare la circolazione del coronavirus. Dunque, sarà necessario aumentare il numero di produttori di vaccini e farli arrivare anche nei Paesi poveri che non possono competere per accaparrarsi le dosi a suon di miliardi di euro o dollari. È quanto sostiene Stella Egidi, referente medico … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le notizie positive che giungono daiin sperimentazione non basteranno a dichiarare conclusa l’emergenza della pandemia. Il vaccino andrà prodotto in miliardi di dosi e distribuito in tutto il mondo, se si vuole davvero arrestare la circolazione del coronavirus. Dunque, sarà necessario aumentare il numero di produttori die farli arrivare anche nei Paesi poveri che non possono competere per accaparrarsi le dosi a suon di miliardi di euro o dollari. È quanto sostiene Stella Egidi, referente medico … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

“Mentre il mondo aspetta con il fiato sospeso la possibile approvazione di questi vaccini contro il Covid-19, non è ancora il momento di festeggiare” dichiara la dott.ssa Stella Egidi, referente medic ...

Morto Claudio Noacco, storico primario di Diabetologia: era positivo al Covid

UDINE. La sanità martedì 8 dicembre ha perso una figura storica della medicina friulana. All’ospedale di Udine, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo essere risultato positivo al Covid, è morto il ...

Morto Claudio Noacco, storico primario di Diabetologia: era positivo al Covid

UDINE. La sanità martedì 8 dicembre ha perso una figura storica della medicina friulana. All'ospedale di Udine, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo essere risultato positivo al Covid, è morto il dottor Claudio Noacco.