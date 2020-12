Mecna, live speciale il 25 dicembre (Di martedì 8 dicembre 2020) Mecna si esibirà live venerdì 25 dicembre alle ore 15:30 in una location d’eccezione: il rifugio Salei (Località Passo Sella, Trento), nella suggestiva cornice delle Dolomiti a 2250 metri di altitudine. La diretta streaming sarà trasmessa sulla piattaforma di DICE.FM, dove sono già disponibili le prevendite. Per la prima volta in streaming, la full band di Mecna presenterà dal vivo “Mentre Nessuno Guarda” per uno show imperdibile in cui l’artista eseguirà live i classici del passato, medley e le nuove hit. L’evento è presentato da Antenna Music Factory con il supporto di APT Val di Fassa.“Mentre Nessuno Guarda”, è l’ultimo album di Mecna, pubblicato il 16 Ottobre per Virgin / Universal Italia. Il disco ha esordito alla seconda posizione della classifica FIMI ed è stato accolto da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)si esibiràvenerdì 25alle ore 15:30 in una location d’eccezione: il rifugio Salei (Località Passo Sella, Trento), nella suggestiva cornice delle Dolomiti a 2250 metri di altitudine. La diretta streaming sarà trasmessa sulla piattaforma di DICE.FM, dove sono già disponibili le prevendite. Per la prima volta in streaming, la full band dipresenterà dal vivo “Mentre Nessuno Guarda” per uno show imperdibile in cui l’artista eseguirài classici del passato, medley e le nuove hit. L’evento è presentato da Antenna Music Factory con il supporto di APT Val di Fassa.“Mentre Nessuno Guarda”, è l’ultimo album di, pubblicato il 16 Ottobre per Virgin / Universal Italia. Il disco ha esordito alla seconda posizione della classifica FIMI ed è stato accolto da un ...

