Mbappé-PSG | “fumata grigia” | segnali di riavvicinamento fra l’attaccante ed il club francese I dettagli

Leggi su mediagol

(Di martedì 8 dicembre 2020) Avanti a piccoli passi, ma nella direzione che vuole il PSG.Procede così la trattativa per il rinnovo di Kylian. Secondo quanto riferito da RMC Sport, infatti, ci sarebbero già stati due incontri tra l'entourage dell'attaccante e ildi parigino, per discutere le sorti del classe '98."Stiamo parlando, vogliamo continuare a parlare e penso che anchelo voglia. Ora è il momento di avere un'idea più chiara del suo futuro e abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a 10 giorni fa", ha dichiarato pochi giorni fa Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain e diretto interlocutore delparigino per il rinnovo di contratto dell'attaccanteal 'Parco dei Principi'., arrivato alla finale dell'ultima Champions League, vuole garanzie: l'obiettivo del ...