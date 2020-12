Maxi rissa al Pincio | identificato il ragazzo aggredito | è un 14enne | gli hanno spaccato il naso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 dicembre 2020)aldel 5 dicembre, è statoil. Si tratta di un, a cui i colpi in facciail setto nasale. Pare che conoscesse i suoi aggressori, con i quali forse c’erano vecchi rancori. E proprio su loro si sta chiudendo il cerchio dei carabinieri che da sabato stanno indagando su questa vicenda: pare che i militari siano a un passo dall’identificazione dei giovani chepicchiato il, che guarirà in 30 giorni. Gli appuntamenti sui social Il fenomeno degli appuntamenti dati attraverso i social preoccupa non poco. Basta fare una ricerca su Telegram, Tik Tok e Telegram, dove addirittura i ragazzi si sentono protetti perché possono chattare ...