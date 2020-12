‘Matrimonio a prima vista Italia’, in arrivo la nuova edizione: ecco quando e dove andrà in onda! (Di martedì 8 dicembre 2020) Neanche il tempo di accantonare i protagonisti della quinta edizione di Matrimonio a prima vista Italia che Discovery Channel ha annunciato una nuova edizione. Il programma, traslocato da Sky a Real Time, sta ottenendo sempre più successo in Italia. Tre coppie di sconosciuti, selezionati dagli psicologi esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini, dovrannò convolare a nozze e convivere per cinque settimane. Terminato l’esperimento, le coppie potranno decidere di rimanere insieme o divorziare. Ebbene, DavideMaggio.it ha lanciato la bomba: sarebbe in cantiere la creazione della sesta edizione del programma che, mai come quest’anno, ha ottenuto grande attenzione in tv e sui social. Moltissimi i fan che si sono appassionati alle vicende di Nicole Soria e Andrea Ghiselli, Sitara ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020) Neanche il tempo di accantonare i protagonisti della quintadi Matrimonio aItalia che Discovery Channel ha annunciato una. Il programma, traslocato da Sky a Real Time, sta ottenendo sempre più successo in Italia. Tre coppie di sconosciuti, selezionati dagli psicologi esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini, dovrannò convolare a nozze e convivere per cinque settimane. Terminato l’esperimento, le coppie potranno decidere di rimanere insieme o divorziare. Ebbene, DavideMaggio.it ha lanciato la bomba: sarebbe in cantiere la creazione della sestadel programma che, mai come quest’anno, ha ottenuto grande attenzione in tv e sui social. Moltissimi i fan che si sono appassionati alle vicende di Nicole Soria e Andrea Ghiselli, Sitara ...

IsaeChia : ‘#Matrimonioaprimavista Italia’, in arrivo la nuova edizione: ecco quando e dove andrà in onda! - messveneto : Covid, la sposa si ammala ma il matrimonio si fa lo stesso: Una coppia di indiani non ha annullato le nozze dopo ch… - vogliomorii : •remember me •one day •scrivimi ancora • 500 giorni insieme •10 cose che odio di te •se mi lasci ti cancello… - 5Piccola : RT @eliophilia: MA NON CI POSSO CREDERE Nicole e Marco, l’inaspettata coppia di Matrimonio a prima vista: “Ci siamo innamorati grazie a Gi… - singer_frapp : @Erminio71890018 @Nonsio2 @Pontifex_it Maria rimase incinta prima del matrimonio.. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Matrimonio prima Come saranno i matrimoni nel 2021? Ecco tutte le tendenze Fortune Italia