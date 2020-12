Matrimonio a Prima Vista: Anthony e Ashley di nuovo genitori (Di martedì 8 dicembre 2020) Una coppia amatissima dei reality show, ovvero Anthony e Ashley di Matrimonio a Prima Vista diventeranno di nuovo genitori. (Instagram)Anthony D’Amico e Ashley Petta stanno facendo crescere la loro famiglia. La coppia che si è conosciuta a Matrimonio a Prima Vista, nell’edizione statunitense, aspetta il loro secondo figlio quattro anni dopo essersi incontrati e sposati nel reality show. La futura mamma, che ha accolto la figlia Mila Rose a gennaio 2019, a luglio ha annunciato di essere incinta di tre mesi. Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista: Nicole Soria, gli ex e il suo lavoro “Pensavo che a questo punto sarei ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020) Una coppia amatissima dei reality show, ovverodidiventeranno di. (Instagram)D’Amico ePetta stanno facendo crescere la loro famiglia. La coppia che si è conosciuta a, nell’edizione statunitense, aspetta il loro secondo figlio quattro anni dopo essersi incontrati e sposati nel reality show. La futura mamma, che ha accolto la figlia Mila Rose a gennaio 2019, a luglio ha annunciato di essere incinta di tre mesi. Leggi anche:: Nicole Soria, gli ex e il suo lavoro “Pensavo che a questo punto sarei ...

