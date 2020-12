Matilde Brandi, bloccata l’ospitata a Domenica Live per febbre: la showgirl spiega come sta (FOTO) (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella puntata di ieri di Domenica Live sarebbe dovuta essere presente anche Matilde Brandi, ma la showgirl ha disertato a causa della febbre. La donna si sarebbe dovuta confrontare in un duro faccia a faccia con Franceska Pepe e sua madre. La notizia relativa al malanno della protagonista, considerando i tempi che corrono, ha immediatamente sollevato un polverone non indifferente sul web. La domanda dei fan è stata una: Matilde ha il Coronavirus? Vediamo tutti i dettagli. Matilde Brandi con la febbre Tra Franceska Pepe e Matilde Brandi non scorre affatto buon sangue, per tale ragione nella puntata di ieri si sarebbero dovute affrontare a Domenica Live, ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella puntata di ieri disarebbe dovuta essere presente anche, ma laha disertato a causa della. La donna si sarebbe dovuta confrontare in un duro faccia a faccia con Franceska Pepe e sua madre. La notizia relativa al malanno della protagonista, considerando i tempi che corrono, ha immediatamente sollevato un polverone non indifferente sul web. La domanda dei fan è stata una:ha il Coronavirus? Vediamo tutti i dettagli.con laTra Franceska Pepe enon scorre affatto buon sangue, per tale ragione nella puntata di ieri si sarebbero dovute affrontare a, ...

trash_italiano : MATILDE BRANDI VS ANTONELLA ELIA #GFVIP - 1escopata : RT @gieffepparo: Vedo gente che, in funzione anti-MTR, elogia Matilde Brandi. Fossi in voi mi sotterrerei dalla vergogna. Soprattutto dop… - danitrash77 : RT @gieffepparo: Vedo gente che, in funzione anti-MTR, elogia Matilde Brandi. Fossi in voi mi sotterrerei dalla vergogna. Soprattutto dop… - gieffepparo : Vedo gente che, in funzione anti-MTR, elogia Matilde Brandi. Fossi in voi mi sotterrerei dalla vergogna. Soprattu… - nick_olaus : matilde brandi incenerita in 0,2 secondi -