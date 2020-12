Massimo Cannoletta dell’Eredità | il Retroscena che Lo ha Reso Campione

(Di martedì 8 dicembre 2020) Da diverse settimane,al quiz televisivo l’Eredità, nel quale è riuscito a vincere ben 252mila euro fino ad ora.è ormai considerato da tutti ilper eccellenza. Da oltre un mese infatti, partecipa al quiz televisivo di Rai1 senza mai essere stato eliminato, ed in queste settimane

clikservernet : Chi è Massimo Cannoletta, campione de L’Eredità - Noovyis : (Chi è Massimo Cannoletta, campione de L'Eredità) Playhitmusic - - Mario84441682 : 'Ora si spiegano tutti i soldi vinti con Insinna': Terremoto a L'Eredità: il campionissimo Cannoletta era già stato… - infoitcultura : Massimo Cannoletta, quanto ha vinto a L’Eredità: cosa farà adesso - infoitcultura : L'Eredità, Massimo Cannoletta aveva già partecipato al programma: cosa svela il campione -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cannoletta

L'HuffPost

L’uomo è ormai considerato un vero e proprio sex symbol e riceve spesso messaggi ammiccanti sui social. Massimo Cannoletta è il campione in carica a L’Eredità. Il divulgatore scientifico è molto appre ...A L’Eredità, nel corso della puntata andata in onda il 2 dicembre 2020, un campione ha deciso di sbagliare la risposta per cedere il posto ad un altro concorrente. Si tratta di Massimo Cannoletta il q ...